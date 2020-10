Anteas Falconara lancia il servizio di consegna farmaci a domicilio

L’Associazione ANTEAS Falconara ODV e il Comune di Falconara Marittima hanno istituito un servizio di consegna medicinali a domicilio per soggetti con difficoltà motorie nell’ambito di una progettualità regionale. L’attività è garantita grazie all’utilizzo di un Fiat Doblò a disposizione dell’associazione ed è stata simbolicamente inaugurata oggi, martedì 6 ottobre, in piazza Carducci dal sindaco Stefania Signorini, dal coordinatore di Anteas Falconara Elio Cappanera e dai responsabili di Fnp, Anteas e Cisl. Per poter usufruire del servizio, attivo nei giorni feriali, ci si può rivolgere ai servizi sociali del Comune di Falconara, oppure contattare l’associazione attraverso il numero 071/9170536 o ancora con una mail a anteasfalco@gmail.com. Il servizio è gratuito, mentre i farmaci sono a carico del richiedente. L’attività di consegna dei medicinali è attiva anche per gli utenti di Chiaravalle, Montemarciano e Camerata Picena.

L’ANTEAS di Falconara ODV, associazione di volontariato in collaborazione con la FNP-CISL, da anni è impegnata in progetti che prevedono, tra le diverse azioni, attività di assistenza e cura di pazienti affetti dalla patologia dell’Alzheimer e dei caregivers. Da oltre 4 anni l’ANTEAS ha aperto il Caffè Alzheimer, progetto sviluppato in sinergia con INRCA, Fondazione Masera, Parrocchia del Rosario, FNP, IAL e CISL e costituisce uno spazio di incontro tra famiglie, persone anziane con demenza, volontari, assistenti sociali e psicologhe che svolgono terapia occupazionale. Presso il Caffè Alzheimer si svolgono attività informative-formative specifiche sulla patologia, o legate alla prevenzione, attraverso il contributo di esperti medici, infermiere a domicilio, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, assistenti sociali e assistenti legali. Tale servizio viene erogato anche al Comune di Chiaravalle e si è in procinto di allargarlo anche ad altri Comuni dell’attuale Ambito.