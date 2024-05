Trovato con l'anfetamina, per il questore è socialmente pericoloso: avviso orale per un 53enne

ANCONA - Il Questore di Ancona ha emesso un avviso orale nei confronti di un italiano di 53 anni, su proposta del Comando Compagnia Carabinieri di Ancona. La misura di prevenzione è stata adottata dopo che l'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per detenzione di nove dosi di anfetamina.

Le indagini, condotte dalla Divisione Anticrimine, hanno rivelato che l'uomo frequentava pregiudicati e possedeva diversi precedenti giudiziari, sia per reati analoghi sia per crimini contro il patrimonio. Questa condotta ha portato le autorità a classificarlo come socialmente pericoloso. Il Questore ha giudicato necessaria l'emissione dell'avviso orale per invitare l'uomo a modificare immediatamente il suo comportamento, sottolineando che ulteriori inadempienze comporteranno l'applicazione di misure più severe.

Aumento degli Avvisi Orali nel 2024

Dal 1 gennaio 2024, il Questore di Ancona ha emesso 33 avvisi orali, un incremento significativo rispetto ai 20 provvedimenti dello stesso periodo dell'anno precedente. Questo aumento riflette la rapida ed efficace risposta delle autorità ai comportamenti illegali e incivili che minacciano l'ordine e la sicurezza pubblica.