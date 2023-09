Alla Mole l'inaugurazione dell'anno educativo dei nidi 2023-2024

ANCONA - Si è tenuta questa mattina alla Mole Vanvitelliana l'inaugurazione dell'anno edicativo dei nidi 2023-2024, organizzato dall'assessorato alle Politiche educative e rivolto non solo alle educatrici comunali, ma anche a quelle delle cooperative che lavorano nei nidi del Comune.

All'incontro è intervenuto con un messaggio video il sindaco Daniele Silvetti, che ha evidenziato quanto sia fondamentale il lavoro delle educatrici e degli educatori. “Siamo perfettamente consapevoli – ha aggiunto – della situazione di alcuni plessi, che deve sicuramente essere migliorata per garantire una fruibilità in sicurezza per i nostri bambini e per le loro famiglie”. Ha portato il saluto dell'Amministrazione, augurando buon lavoro a tutte le educatrici, anche l'assessore alle Politiche educative Antonella Andreoli che ha sottolineato “l'importanza fondamentale del servizio e di questa professione, che ha definito “particolarmente complessa e delicata e di grande responsabilità, rappresentando il nido la prima esperienza concreta del bambino esterna al nucleo familiare”.

Era presente anche il dirigente del servizio Giovanni Montaccini insieme con i tecnici e le rappresentanti del coordinamento pedagogico, dottoresse Lisa Bacchia ed Erika Monina. Ha concluso l'incontro l'intervento della dottoressa Anna Maria Cester, che ha affrontato in modo approfondito i temi e le problematiche legate alla prima infanzia, con analisi e consigli che hanno stimolato il dibattito e numerosi interventi da parte delle educatrici. “Intendiamo – ha concluso l'assessore - proseguire con questi incontri, che sono un'ottima occasione di confronto ma anche e soprattutto formativa, anche nell'ottica del continuo miglioramento del servizio”.