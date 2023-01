Numeri e sorrisi, addio prof Anna: l'ex insegnante di matematica si è spenta a 86 anni

SENIGALLIA - Insegnava matematica con numeri, sì, ma anche sorrisi ed emozioni. Senigallia piange Anna Montanari, la prof in pensione si è spenta lo scorso 6 gennaio a 83 anni. Da lei hanno imparato generazioni di studenti senigalliesi del tecnico geometri “Corinaldesi”. Numeri e cultura capisaldi della sua vita. Chi la conosceva ne sottolinea, anche via social, la coinvolgente simpatia. Tanti gli ex studenti che ieri mattina, alla chiesa di San Martino, l’hanno accompagnata nel suo ultimo viaggio.