Il mondo dell'informazione marchigiana in lutto: Anna d'Ettorre stroncata da un infarto

ANCONA – Il mondo dell’informazione marchigiana in lutto per l’improvvisa scomparsa di Anna D’Ettorre, stroncata da un infarto poco dopo passata la mezzanotte. Giornalista dell’Ufficio Stampa della Regione Marche, Anna aveva 59 anni: ha accusato un malore al momento di rientrare a casa dopo una festa a cui aveva partecipato. Non è bastato nemmeno l’intervento tempestivo di un cardiologo dell’Inrca, che ha provato a rianimarla già priva dell’arrivo del personale sanitario della Croce Gialla, che dopo diversi tentativi ne ha purtroppo constatato il decesso.

Anna D’Ettorre era particolarmente conosciuta nell’ambito dell’informazione regionale. Figlia di Carlo, già presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche (e fra i promotori del Sindacato giornalisti marchigiani di cui è stato primo Segretario, nel 1982, anno della sua costituzione), era conosciuta nel capoluogo per aver lavorato nell’area comunicazione del Comune di Ancona, per poi entrare in Regione dapprima all’assessorato alla cultura, e successivamente divenendo un riferimento per tanti colleghi prestando opera per tanto tempo nell’ufficio stampa nella Regione.