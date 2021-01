Polpette con chiodi a Brecce Bianche, i carabinieri sulle tracce del responsabile

I carabinieri di Ancona stanno indagando per risalire alla persona che da settimane dissemina le aree verdi intorno a Brecce Bianche con le polpette ripiene di chiodi. I volontari dell'Oipa hanno lanciato l'allarme ai residenti della zona invitando i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti.

La Stazione locale nel frattempo si è messa al lavoro per visionare le telecamere in zona, cercando di identificare una persona sospetta. A tal proposito continuano a svolgere servizi in abiti civili per individuare l'uomo responsabile dei bocconi letali per gli animali.