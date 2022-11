Un libro di poesie per aiutare gli animali e gli alluvionati. Villa Malacari ospita “In punta di cuore”

OFFAGNA - Verrà presentato, sabato 19 novembre alle ore 19.30, nella Villa Malacari di Offagna, il volume di poesie “In punta di cuore” di Angelo Vaccari, per le edizioni di Irdidestinazionearte e con la copertina dell’artista teatino Luigi Di Paolo, che interverrà alla presentazione insieme all’autore del libro ed al critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, autore della prefazione, che così scrive, presentando la raccolta di poesie: «Poesia impressionistica, poesia di sensazioni, sul far della sera, quando l’anima si frantuma e non ha voglia di ricomporsi. Angelo Vaccari, in questa plaquette, sorprende il lettore, con una poesia forte, densa di correlativi oggettivi e di immagini potenti,sempre in punta di cuore, perché il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce». Angelo Vaccari è originario di Camerano, ma vive ad Osimo. Direttore di banca, da sempre è appassionato di poesia e di arte. Scrive testi poetici e racconti ed ha al suo attivo diversi premi nazionali e internazionali. Le sue opere sono raccolte in prestigiose antologie. Lo scrittore ha deciso di fare due donazioni, parte del ricavato dei libri e non solo saranno devoluti anche alla associazione animalista “Noi Animali” di Filottrano e agli alluvionati.