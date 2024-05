Nascondevano anfetamina in uno zainetto ed altri stupefacenti a casa: scattano un arresto e due denunce

ANCONA – Sono stati fermati a bordo di una macchina nella mattinata di oggi, a bordo della quale i carabinieri hanno trovato delle dosi di anfetamina. Nei guai tre italiani, uno di circa cinquanta anni e gli altri due di 25, intercettati dai militari nell’ambito di un controllo effettuato in zona Posatora. Dall’ispezione eseguita, all’interno dello zainetto di uno degli occupanti della vettura è stata infatti ritrovata dell’anfetamina già pronta per l’uso.

La scoperta ha portato i carabinieri a proseguire le indagini mediante una perquisizione nelle rispettive abitazioni, nel corso della quale è stato trovato altro stupefacente. Per uno del gruppo è scattato l’arresto con il processo per direttissima fissato per domani mattina, gli altri due sono stati invece denunciati a piede libero.