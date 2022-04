Andreea, ore decisive per il giallo: fidanzato e proprietario di casa sotto torchio in caserma

JESI - Non ci sono ancora i loro nomi nel registro degli indagati per la scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne romena svanita nel nulla dallo scorso 12 marzo. Questa mattina però il fidanzato Simone e Francesco, il proprietario di casa, sono stati convocati in caserma per essere nuovamente ascoltati. Con loro ci sarebbe anche una terza persona.

Da quanto emerge i carabinieri hanno notificato a Simone il sequestro dei suoi oggetti: tablet, telefonino e vestiti che indossava la sera della scomparsa. Inoltre il pm Irene Bilotta, presente al momento dell'interrogatorio, ha di nuovo ascoltato la versione dei due ragazzi che hanno confermato quanto raccontato nelle settimane precedenti. Per ora nessuno di loro è in stato di fermo. Intanto questa mattina sono stati posti i sigilli nel casolare di via Montecarottese, da dove tutto è cominciato. E' proprio in quell'area che si concentrano in queste ore le ricerche da parte della task force formata da carabinieri e vigili del fuoco.