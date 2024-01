«Il 16 marzo vidi carabinieri e protezione civile in zona, dissi loro della finestra rotta. Non sapevo nulla di Andreea»

CASTELPLANIO - Gli inquirenti lo hanno confermato anche oggi: il 16 marzo del 2022, a soli 4 giorni dalla scomparsa di Andreea Rabciuc, nessun carabiniere (nè cane molecolare) fece un sopralluogo al casolare di via Monte Adamo 16. All'interno entrarono solo i vigili del fuoco ed i volontari della protezione civile. Poco meno di due anni dopo uno dei proprietari di quel casolare, Moreno Cardinelletti, troverà dei resti umani: proprio quelli della 28enne romena.

«Quel giorno - ricorda - stavo andando al casolare per controllare questa finestra rotta sul retro. A segnalarmelo era stato mio fratello poco prima. Una volta in zona vidi carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Io al tempo non sapevo della ragazza scomparsa e quindi chiesi loro cosa stessero facendo. Mi dissero che erano in corso le ricerche di una giovane ragazza ed a quel punto approfittai della loro presenza per accennare alla finestra rotta nel mio casolare. Loro dissero che avrebbero controllato. Non ricordo se ci fossero anche i cani e non so dire se il sopralluogo poi venne fatto solo dai vigili del fuoco o dalla protezione civile». Il proprietario ricorda di essere entrato successivamente nel casolare ma di non essersi accorto di nulla: «Quella stanza è pericolosa e dentro ci sono dei crolli, non sarei mai entrato se non per prendere la legna».

Carabinieri a casa di Simone

Intanto nella giornata di oggi i carabinieri si sono presentati a casa di Simone Gresti, unico indagato con l'accusa di omicidio volontario. I militari hanno fatto scendere l'ex fidanzato di Andreea e gli hanno fatto visionare alcuni fogli. In casa presenti anche i genitori di Gresti che dal balcone hanno assistito alla scena. L'uomo, dopo alcuni minuti, è risalito in casa ed i carabinieri si sono allontanati.