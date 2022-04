Andreea, avvistamenti tra Roma e Milano. Una negoziante sicura: «E' lei, l'ho vista mentre passeggiava»

Milano, Roma ed Ancona. La verità su Andreea è nascosta all'interno di questo triangolo, formato idealmente dai luoghi da cui sono partiti i primi avvistamenti della 27enne romena, svanita nel nulla dallo scorso 12 marzo. A confermarlo, nella puntata odierna di Chi l'ha Visto?, il legale di Simone Gresti, unico indagato per sequestro di persona, e la conduttrice Federica Sciarelli.

Gli avvistamenti nelle tre città

La prima segnalazione è partita da una tabaccheria in zona Magliana, a Roma, e racconta di una ragazza con i capelli blu avvistata nei pressi del parcheggio del Lidl mentre, in lacrime, chiedeva soldi ai clienti. La giovane, secondo quanto scritto in un fax, avrebbe avuto dei lividi in volto ed un occhio nero. Proprio quella ragazza sarebbe stata notata da due bariste, dipendenti di un locale poco distante dal supermercato. Secondo la loro testimonianza una giovane molto simile ad Andreea, avrebbe consumato una o due birre proprio all'interno dell'attività. Una conferma arrivata anche da una negoziante, sicura di aver visto la 27enne mentre passeggiava con altri ragazzi tra fine marzo ed inizio aprile «E' lei non ho fatto caso ai lividi in viso però sono sicura. L'ho vista mentre passava qua davanti ed era in compagnia di un'altra ragazza con i capelli arancioni». L'avvocato Emanuele Giuliani è stato invece contattato da una signora di Milano, convinta di aver visto Andreea in zona stazione di Rho Fiera. L'avvistamento di Ancona, avvenuto nei pressi della Galleria Dorica, racconta invece di una ragazza con dei capelli turchese che passeggiava da sola nella zona.

L'appello di Simone

Tutti elementi ora al vaglio degli investigatori che nelle prossime ore dovranno confermare l'attendibilità di queste segnalazioni. Intanto ha parlato nuovamente Simone Gresti, ospite in trasmissione insieme al suo legale Emanuele Giuliani e al consulente nominato dalla difesa Andrea Ariola. Simone ha lanciato un appello chiedendo aiuto a chi possa avere notizie sulla sua fidanzata: «E' importante che queste segnalazioni vengano verificate dalle forze dell'ordine, chi pensi di aver visto Andreea ce lo faccia sapere».