Nelle ricerche di Andreea spunta anche una medium: droni attivi sopra le campagne di Moie

MONTECAROTTO - Oltre alle ricerche sul campo, dalle scorse ore è entrata in scena anche una medium. Si allarga quindi la squadra attiva nel caso di Andreea Rabciuc, la 27enne romena scomparsa da oltre un mese dal casolare di via Montecarottese. Il consulente della difesa Andrea Ariola, titolare dell'agenzia Servizi Investigativi di Ancona, ha messo a disposizione anche una sensitiva.

Si tratta di una risorsa già utilizzata in passato che, secondo lo stesso Ariola, avrebbe dato dei buoni risultati. Secondo l'avvocato Emanuele Giuliani, legale di Simone Gresti (l'unico indagato), la medium ha già dato informazioni importanti «che stiamo condividendo con i carabinieri». Giuliani ha confermato inoltre che «stiamo tentando il tutto per tutto, anche facendo ricorso a mezzi non convenzionali come questo».

Proprio il team coordinato dal dottor Ariola, nella giornata di oggi, sta concentrando le ricerche in alcune zone di campagna di Moie. Dopo aver aspettato condizioni meteo vantaggiose, il consulente della difesa e la sua squadra sta utilizzando droni Parrot e Maverick, in volo per scandagliare l'area alla ricerca di elementi utili alle indagini. «E' tre giorni che ci è stato dato il mandato - afferma Ariola - e stiamo lavorando giorno e notte. Voglio sottolineare il grande lavoro dei Ris e del pm Irene Bilotta, sempre presente in questi giorni. Stiamo cercando la verità e ci stiamo muovendo per trovare una ragazza ancora viva». Domattina invece, alle 7.30, è previsto un nuovo sopralluogo al casolare insieme ai carabinieri dei Ris e al pm Irene Bilotta.