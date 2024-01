Trovato un cadavere vicino al casolare: «E' il corpo di Andreea»

MONTECAROTTO - Sarebbe quello di Andreea Rabciuc, la ragazza di cui sono perse le tracce nel marzo 2022, il corpo ritrovato in un casolare abbandonato tra il luogo della scomparsa ed il distributore di via Montecarottese. E quanto filtra dagli investigatori presenti sul posto, dove si è recato anche il p.m. Irene Bilotta. Gli indumenti trovati addosso al cadavere sarebbero inoltre compatibili con i capi indossati dalla ragazza al momento della scomparsa. Sono in corso i rilievi da parte della Scientifica.

Le dichiarazioni del legale difensore di Simone Gresti

Sul luogo del ritrovamento è arrivato anche Emanuele Giuliani, il legale difensore dell’ex fidanzato di Andreea, Simone Gresti: «Non mi aspettavo un epilogo del genere – conferma ai nostri microfoni – sono dispiaciuto umanamente. Dopo due anni è inconcepibile che il corpo venga ritrovato a cinque passi dal luogo della scomparsa in un casolare abbandonato. Ho già chiamato Simone per avvertirlo ed è rimasto sotto-choc, al netto delle responsabilità che dovranno essere accertate»

(servizio in aggiornamento)