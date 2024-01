CASTELPLANIO - Ormai è certo: il corpo di Andreea Rabciuc è sempre rimasto all'interno del casolare di via Monte Adamo, a Castelplanio. Ne sono convinti gli inquirenti che stanno lavorando senza soluzione di continuità per sciogliere i tanti interrogativi sul ritrovamento del cadavere della 27enne romena. Questa mattina, poco dopo le 9, nella sede dei SIS sono iniziati degli accertamenti irripetibili su foto, video e materiale sequestrato all'interno della struttura. Presenti, oltre ai carabinieri, anche Emanuele Giuliani, il legale dell'unico indagato Simone Gresti (l'accusa è omicidio volontario) ed il consulente nominato dalla difesa Andrea Ariola. Andreea è arrivata al casolare ancora viva o qualcuno l'ha abbandonata tra le mura diroccate del casolare quando la giovane era già morta? A questa domanda potrà rispondere soltanto il risultato dell'esame autoptico effettuato nelle scorse ore dal medico-legale Adriano Tagliabracci. Come vi abbiamo anticipato i primi riscontri hanno escluso delle lesioni traumatiche alle ossa: per gli esiti completi però bisognerà attendere non meno di 3 mesi.

Spunta un video: nessuno ha visto niente?

Il 16 marzo del 2022, a soli 4 giorni dalla scomparsa di Andreea, vigili del fuoco e protezione civile entrarono nel casolare. Il proprietario dell'immobile aveva notato una finestra rotta sul retro ed aveva allertato il maresciallo dei carabinieri che si trovava non distante dal rudere. In quel frangente però i militari rimasero fuori ed il casolare fu ispezionato soltanto dai volontari della protezione civile che non trovarono nulla. Come fu possibile? Nessuno entro nella stanza del ritrovamento? Oppure il corpo si trovava al piano di sopra e scivolò successivamente a seguito del crollo del solaio? Altro dettaglio riguarda il video girato nel casolare da una troupe di un sito di informazione online. Alcune settimane dopo la scomparsa di Andreea, dei giornalisti registrarono immagini interne realizzando un video poi diffuso in rete. A scoprirlo era stato uno dei proprietari del casolare che lo aveva scaricato, minacciando i responsabili di denunciarli per violazione di domicilio. Il video ora è in mano ai carabinieri e verrà visionato nel tentativo di carpire qualche dettaglio utile alle indagini.

I super consulenti

Nelle prossime ore sarà effettuato un esame tossicologico sui capelli. In programma anche un esame entomologico, relativo agli insetti che hanno attaccato la salma. Questo potrebbe essere utile per capire se l'omicidio è avvenuto in un luogo diverso da quello del ritrovamento. Quanto emerso dall'autopsia finirà al vaglio di due esperti incaricati dalla procura di Ancona (uno di loro ha lavorato anche sui casi di Melania Rea e Yara Gambirasio e lavora su quello di Giulia Cecchettin). Intanto nelle scorse ore i carabinieri si sono presentati a casa di Simone Gresti. I militari avrebbero perquisito l'appartamento dove vive insieme alla famiglia e sequestrato il suo cellulare. L'ex fidanzato di Andreea Rabciuc ad oggi è l'unico indagato con l'accusa di omicidio volontario.