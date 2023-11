Andreea Rabciuc, si continua a cercare. Al setaccio pozzi artesiani e le campagne vicine al casolare

MAIOLATI SPONTINI - Sono passati 20 mesi dalla scomparsa di Andreea Rabciuc, la 28enne di origini romene svanita nel nulla nel marzo del 2022, mentre si trovava in un casolare insieme ad alcuni amici. Nelle ultime ore gli inquirenti hanno nuovamente scandagliato le campagne attorno alla struttura di via Montecarottese, dove la giovane barista è stata vista per l'ultima volta.

Una task force formata da carabinieri, volontari e vigili del fuoco ha setacciato i pozzi artesiani individuati grazie all'ausilio del drone. Con loro anche il pm Irene Bilotta. Sono mesi che gli inquirenti stanno cercando Andreea proprio in quelle campagne, ma la ragazza sembra svanita nel nulla. L'unico indagato, per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti, rimane il fidanzato Simone Gresti.