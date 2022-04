Il giallo di Andreea, sommozzatori nei laghetti vicino al casolare

CASTELPLANIO - Sommozzatori nei laghetti e carabinieri a piedi tra la vegetazione delle campagne di Castelplanio e Montecarotto. Continuano, incessanti, le ricerche di Andreea Rabciuc, la 27enne romena scomparsa nel nulla lo scorso 12 marzo, dopo una serata trascorsa con il fidanzato ed alcuni amici. Nelle ultime 24 ore una decina di militari, con l'ausilio di unità cinofile e cani molecolari, ha setacciato l'area intorno il casolare da dove tutto è partito. E' proprio li, in via Montecarottese, che Andreea è stata vista per l'ultima volta.

Il suo ultimo contatto, prima di svanire nel nulla, è stato con il proprietario di casa, Francesco, e Simone, il fidanzato con il quale avrebbe litigato poco prima di andarsene. Proprio per questo le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco si stanno concentrando in quella zona, mentre da lunedì potrebbe essere nuovamente coinvolta la protezione civile. Ora, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, è spuntata anche quella del malore durante il ritorno a piedi in mezzo alla vegetazione. Niente per ora viene scartato dai carabinieri, che stanno mantenendo il massimo riserbo sulle indagini. Oltre a loro sono stati coinvilti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno setacciato, senza esito, i laghetti vicini al casolare. Gli investigatori hanno ascoltato anche altre persone, residenti a poche centinaia di metri dal casolare: purtroppo nessuno di loro avrebbe visto Andreea quella mattina e nei giorni successivi.