Tac e radiografie sulle ossa di Andreea, niente segni di violenza. Si rafforza ipotesi suicidio

ANCONA - C'è «un'interruzione del processo osseo alla base del cranio» nelle ossa trovate nel casolare delle campagne di Castelplanio, ritenute dagli inquirenti appartenere ad Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa il 12 marzo 2022 ad un chilometro di distanza dalla zona. Le ossa sono state sottoposte oggi a tac e radiografie nell'ospedale regionale di Torrette di Ancona, un esame che rientra negli accertamenti medico-legali disposti dalla Procura di Ancona, compresa l'autopsia già eseguita e l'esame del dna, unico modo per riconoscere ufficialmente il corpo. Secondo Cristiano Cortucci, consulente della difesa di Simone Gresti, fidanzato di Andreea e unico indagato, da tac e radiografie «non ci sono elementi ulteriori rispetto all'autopsia, a livello osseo non emergono traumi» dovuti ad una aggressione subita che possa essere un colpo in testa o in altre parti del corpo.

L'interruzione del processo osseo invece andrà analizzato in maniera complessiva: potrebbe confermare l'ipotesi che la morte sia avvenuta per impiccagione e rafforzare la pista del suicidio, dopo che nel fabbricato sono stati trovati un foulard usato tipo corda e avvolto intorno ad una trave e un messaggio scritto o inciso su un pezzo di legno. Le indagini sono dirette anche a capire se la scena del suicidio sia stata costruita. Gresti è indagato a piede libero per istigazione al suicidio, omicidio volontario, sequestro di persona, spaccio di stupefacenti e si è sempre difeso dicendo che è innocente. Quella mattina ha visto la ragazza incamminarsi a piedi, dopo un litigio. Non l’ha raggiunta. La 27enne sarebbe stata solita ad allontanarsi per giorni per poi tornare.