Simone Gresti arrestato per droga, davanti al giudice non parla. E' accusato anche di maltrattamenti ad Andreea

JESI - Era sotto l'occhio della magistratura, per la scomparsa e per la morte di Andreea Rabciuc, la 26enne romena con cui aveva avuto una relazione e poi sparita misteriosamente dalle campagne di Montecarotto il 12 marzo del 2022, dopo una serata trascorsa insieme a degli amici, in una roulotte. Indagato fino a ieri a piede libero per omicidio volontario, sequestro di persona, istigazione al suicidio e detenzione di droga, si sono aggiunte nuove accuse a carico di Simone Gresti, 46 anni, autotrasportatore di Moie. Dall'inchiesta della scomparsa c'è stato uno stralcio relativo allo spaccio di droga, in particolare cocaina, e maltrattamenti nei confronti di Andreea, al tempo di quando convivevano. La pm Irene Bilotta ha chiesto la misura cautelare per questi due ulteriori reati e da ieri Gresti è ai domiciliari a casa dei genitori, a Moie. II gip Carlo Masini ha firmato la misura solo per l'accusa di spaccio non ritenendo le motivazioni anche per i maltrattamenti che si sarebbero manifestati al tempo della relazione e cessati con il ritrovamento dei resti di Andreea, il 20 gennaio scorso, in un casolare che si trova ad un chilometro da dove la giovane era scomparsa.

Le indagini, che vanno avanti da marzo 2022, hanno consentito di far emergere plurimi episodi di spaccio di cocaina nei confronti di diversi giovani del luogo, compresa Andreea e il gruppetto della serata in roulotte, prevalentemente nelle zone di Moie, Castelplanio e Monsano. Simone avrebbe continuato a spacciare anche recentemente stando alle accuse. Così l'esigenza della misura cautelare, con gli arresti domiciliari, per evitare che reiteri ancora il reato. A notificargli l'arresto ieri sono stati i carabinieri del Norm della Compagnia di Jesi. Emergerebbe, sempre dalle indagini, maltrattamenti anche nei confronti dell'attuale fidanzata con cui era andato a convivere. Non ci sono però denunce da parte dell'interessata. Oggi pomeriggio Gresti ha affrontato l'interrogatorio di garanzia, davanti al gip Masini e assistito dal suo avvocato Emanuele Giuliani. I due si sono collegati con il tribunale dalla caserma dei carabinieri di Jesi. «L'interrogatorio è stato totalmente ininfluente - ha detto l'avvocato Giuliani uscendo dalla caserma - perché il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi qui finisce. Non posso dire altro, c'è ancora un fascicolo aperto, questa è solo una parte della vicenda e non posso parlare di fatti inerenti il fascicolo. Simone come presa? Lo potete immaginare». Simone è arrivato in caserma accompagnato dai carabinieri. Poi è stato riportato a casa dei genitori. Scontata una istanza della difesa per chiedere la revoca della misura.