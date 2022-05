Due mesi senza Andreea, nessun avvistamento e ricerche in stallo. Il legale di Simone: "Lui mai sentito dal pm"

MONTECAROTTO - Andreea Rabciuc non si trova. Nessun avvistamento della 27enne romena, svanita nel nulla dallo scorso 12 marzo. Sono passati ormai due mesi da quel sabato mattina, punto di partenza di un giallo che sta tenendo con il fiato sospeso un'intera comunità. Le indagini proseguono sottotraccia ma la sensazione è che siano arrivate ormai ad un punto morto. L'ipotesi più accreditata rimane quella dell'appuntamento con qualcuno poco distante dal casolare di via Montecarottese. Poi il vuoto, il buio più assoluto.

Nessun interrogatorio di garanzia

Per Simone Gresti non è previsto l'interrogatorio di garanzia da parte del pm Irene Bilotta. Lo ha confermato lo stesso legale del 43enne di Moie, fidanzato di Andreea ed unico indagato per sequestro di persona. La notizia, trapelata nelle scorse ore, si è dimostrata infondata. "Simone non è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia da parte del pm. Voglio inoltre ricordare che il mio assistito non è gravato da nessuna misura cautelare". L'avvocato Giuliani ha raccontato che stanno proseguendo le attività di indagine difensiva, effettuate con l'ausilio del consulente Andrea Ariola, titolare dell'agenzia di intelligence Servizi Investigativi di Ancona. "Stiamo continuando a lavorare - ci spiega - e stiamo valutando degli elementi per capire se possano essere o meno delle piste attendibili. Personalmente non ho ricevuto nessun avvistamento in queste settimane".

I cellulari: la verità è nascosta in quei dispositivi?

Nei prossimi giorni il consulente della procura Luca Russo presenterà i risultati dei suoi accertamenti sui 5 cellulari sequestrati. Secondo gli investigatori sarebbe nascosta lì la verità su Andreea Rabciuc. Si tratta del cellulare della 27enne, e dei dispositivi in possesso ad Aurora, Francesco e Simone. Secondo il racconto di quest'ultimo la fidanzata avrebbe cancellato degli sms poco prima di scomparire. Nel tentativo di recuperarli, Simone avrebbe effettuato un backup quel sabato mattina, cancellando per errore altre conversazioni. "Secondo noi - conclude il legale di Gresti - e facendo anche riferimento ai racconti degli altri presenti, è sicuro che Andreea sia uscita da quel casolare viva e si sia diretta verso Moie. Stiamo facendo di tutto per trovarla e speriamo di avere delle buone notizie nel più breve tempo possibile".