Giallo di Andreea, Ris al lavoro sul foulard per estrarre dna sulle tracce biologiche trovate

JESI - Ha riguardato il foulard trovato arrotolato ad una trave del casolare di Castelplanio l’accertamento irripetibile che si è tenuto mercoledì scorso a Roma, dai Ris. Sul tessuto c’erano tracce biologiche dalle quali verrà estratto il dna per vedere se oltre a quello di Andreea Rabciuc ci sia la traccia genetica anche di qualcun altro. Questo ulteriore esame è stato disposto dalla pm Irene Bilotta dopo la certezza del dna sulle ossa ritrovare al casolare il 20 gennaio scorso e che ha confermato che i resti di via Monte Adamo sono della 27enne rumena, scomparsa il 12 marzo del 2022 ad appena un chilometri di distanza da dove è stato rinvenuto il corpo.

Il foulard potrebbe essere stato usato per appendere il corpo della ragazza, un suicidio oppure una simulazione. C’è solo il dna di Andreea? Questo dovranno chiarire i carabinieri della Scientifica. L’esito uscirà a giorni. Per l’indagato Simone Gresti, ex fidanzato della ragazza, accusato di sequestro di persona, omicidio volontario, istigazione al suicidio e spaccio di droga, c’era il consulente nominato dal suo difensore Emanuele Giuliani, Cristiano Cortucci. Dopo il nullaosta della Procura sulla restituzione della salma si attende che vengano fissati i funerali della 27enne.