Andreea, dolce unicorno. In centinaia alla fiaccolata per chiedere verità e giustizia

JESI - Luci, lacrime ed un silenzio che riempe anime e piazze. In centinaia hanno partecipato alla fiaccolata in ricordo della 27enne Andreea Rabciuc, trovata senza vita lo scorso 20 gennaio, a poco meno di due anni dalla scomparsa. "Andreea vivrà per sempre in tutti noi. Il suo sorriso e quel suo unicorno, simbolo che portava nel cuore".

La fiaccolata

Il corteo parte dall'Arco Clementino poco dopo le 21. Dietro lo striscione con scritto "Giustizia e verità per Andreea", c'è mamma Georgeta Croceanu. La donna stringe al petto una foto di sua figlia sorridente, la guarda e continua ad accarezzarla. Andreea è come se fosse lì con lei, pronta a sostenerla ogni qualvolta l'emozione sembra poter prendere il sopravvento. Prima sosta in piazza Pergolesi. Arrivano i ringraziamenti della mamma che, visibilmente provata, non riesce a trattenere l'emozione: "Voglio ringraziarvi per essere qui. Siete venuti in tanti questa sera, mia figlia so che vive nel cuore di tutti voi".

La parola poi passa a Marzia Pennisi, che da anni conosceva Andreea. Nel suo intervento legge una meravigliosa lettera scritta da un altro amico, Alessandro Morbidelli: "Impossibile che Andreea non ci sia più, impossibile accettare un mondo dove manchi il suo sorriso generoso, quello che destinava a tutti. Specchio di un cuore profondo e complicato, che era facile afferrare e facilissimo sfruttare. Era un posto sicuro, una casa per sempre. Impossibile non ricordare la sincerità di una ragazza che non aveva paura di niente e di nessuno. Impossibile non scorgere più con la coda dell'occhio l'eco dei suoi movimenti. Il suo unicorno, l'animale fantastico che andava sempre cercando, simbolo di libertà e fantasia. Allora è questo che vogliamo fare: credere all'impossibile, credere agli unicorni. Pretendere e ottenere che chi ha responsabilità parli, perchè non esistono disegni più grandi di una singola vita. Siamo disposti ancora a credere che ci sarà giustizia".

La fiaccolata riparte ed arriva in piazza della Repubblica dove a parlare questa volta è il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo: "Un dolore diffuso, legato all'incertezza del tempo. Speriamo che in tempi brevi si raggiunga la verità e la giustizia per Andreea. Sogniamo tutti insieme quell'unicorno che lei portava con sè". Il corteo conclude il suo tragitto in piazza Federico II, davanti al Duomo. Ad abbracciare Georgeta c'è Don Claudio Procicchiani: "I giovani crescano e tirino fuori il meglio, possiamo noi adulti aiutarli a sentirli importanti, splendidi e meravigliosi. Il futuro è nelle mani di ognuno di noi per come faremo fiorire i giovani. Sono loro che diventano delle bombe, non di guerra, ma esplosioni di bellezza e grazia".

Georgeta infine entra nella cattedrale insieme a Don Claudio per un momento di preghiera davanti alla Madre di Dio. Qualche minuto dopo la donna esce, guarda le fiaccole ancora accese e si commuove. La sua Andreea è come se fosse a pochi passi da tutti mentre tutti chiedono, seppur in silenzio, la stessa cosa: dateci verità e giustizia.