Una fiaccolata per ricordare Andreea, partenza dall'Arco Clementino. Mamma Georgeta: «Vogliamo giustizia»

JESI - Una fiaccolata per chiedere giustizia e ricordare la sua Andreea. A scriverlo è Georgeta Croceanu, la mamma della 27enne romena scomparsa il 12 marzo del 2022 e ritrovata senza vita lo scorso 20 gennaio. A due anni di distanza, il 12 marzo prossimo, la donna ha organizzato una fiaccolata in memoria di Andreea Rabciuc. La manifestazione si snoderà partendo dall'Arco Clementino e raggiungerà piazza Federico II. Durante la fiaccolata ci saranno vari momenti di preghiera e testimonianze di amici, parenti e chiunque vorrà ricordare la ragazza. «L'intento - spiega la mamma - è quello di ricordare Andreea nel secondo anniversario della sua scomparsa e di chiedere giustizia e verità sull'accaduto. Invito tutti quelli che vorranno ricordarla così come era lei, allegra e sorridente e con un cuore grande. Inoltre il corteo rivolgerà un grido di dolore, uno stop alla violenza contro le donne perché anche in questo caso è ciò che si è trattato».