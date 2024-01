L'ex di Andreea non si dà pace. Il post: «Non riuscirò mai a perdonarmi di quello che non ho fatto»

JESI - Daniele Albanesi ha sempre detto di amare Andreea Rabciuc, nonostante il loro legame sentimentale si fosse interrotto. Lo ha fatto davanti alle telecamere durante le interviste o agli inquirenti nell'interrogatorio nelle settimane successive alla scomparsa della 27enne. Il giorno dopo il ritrovamento dei resti umani attribuibili proprio alla sua ex, Daniele ha postato sul suo profilo Instagram un'immagine di lui ed Andreea, forse l'ultima foto insieme: «Questa è una delle ultime foto che ho con te - si legge nel post - ti ho sempre amato e sempre lo farò. Sei sempre con me ogni minuto. Non riuscirò mai a perdonarmi per quello che non ho fatto...».

I giorni dopo la scomparsa

Daniele ai carabinieri, subito dopo la scomparsa di Andreea, aveva detto che l'ex fidanzata lo aveva contattato la sera prima della scomparsa inviandogli un sms: «Mi aveva scritto che il giorno dopo l'avrei dovuta passare a prendere. Voleva passare un ultimo mese in tranquillità e poi andare via e non far più sapere a certe persone dove fosse». Daniele a quel punto avrebbe provato a contattarla, ma a risponderle sarebbe stato Simone Gresti: «Le avevo scritto un sms dicendole di lasciar perdere quella gente ma sono sicuro che a rispondermi sia stato il fidanzato».