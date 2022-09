Andreea, 6 mesi di buio totale. Il legale del fidanzato nuovamente a Chi l'ha Visto?: «Simone ha un nuovo lavoro»

MONTECAROTTO - Si continua a scavare ma di Andreea Rabciuc non c'è traccia. Il 12 marzo scorso la 27enne scomparve da un casolare di via Montecarottese dopo aver trascorso una serata con una coppia di amici e con il suo fidanzato Simone. In questi sei mesi gli investigatori hanno seguito ogni traccia: omicidio, allontanamento volontario o tragico incidente? Un rebus che gli investigatori stanno faticando a risolvere. Una vicenda dove a farla da padrone sono le testimonianze dei protagonisti: su tutti Francesco, il proprietario del casolare, Omar, l'amico di cui si fidava, Daniele, l'ex fidanzato ancora follemente innamorato ed infine Simone, attuale compagno di Andreea ed ultima persona ad averla vista in vita.

Quest'ultimo è l'unico indagato e su di lui il pm Irene Bilotta ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. Simone si è sempre dichiarato innocente, affermando in più riprese la sua totale estraneità ai fatti. Nelle ultime ore l'uomo è tornato a lavorare come autista: «Simone da pochi giorni è tornato al lavoro - dichiara il suo legale Emanuele Giuliani - in questi mesi noi tutti, compreso il consulente Andrea Ariola e la sua agenzia Servizi Investigativi, abbiamo continuato a lavorare sulle decine di segnalazioni che ci sono giunte. Per ora non abbiamo avuto riscontri positivi». Giuliani ed Ariola saranno ospiti questa sera della puntata di Chi l'ha Visto? Si parlerà appunto del lavoro investigativo fatto negli ultimi mesi, cercando di far chiarezza sulle indagini. Inoltre durante la trasmissione verrà mostrata una recente intervista fatta a Simone Gresti. E' possibile che Andreea sia svanita nel nulla? Chi è coinvolto in questa torbida storia? Domande a cui nessuno è ancora riuscito a rispondere.