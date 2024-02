Andreea, qual è la verità? Cellulare di Simone ai raggi x e nuovo sopralluogo nella roulotte

CASTELPLANIO - Accertamenti irripetibili sul cellulare di Simone, nuovo sopralluogo nel casolare di via Monte Adamo e nella roulotte di via Montecarottese. Proseguono senza soluzione di continuità le indagini per scoprire la verità sulla morte di Andreea Rabciuc, la 27enne romena trovata morta sabato 20 gennaio, a poco meno di due anni dalla scomparsa.

Nella giornata di ieri l'analista forense Luca Russo ha scandagliato il cellulare al fidanzato della ragazza Simone Gresti (il terzo sequestrato in questi due anni), unico indagato per omicidio volontario ed istigazione al suicidio. Durante l'accertamento, presente anche il legale di Simone, Emanuele Giuliani ed un consulente del team di Andrea Ariola. Secondo quanto filtra dal dispositivo non sarebbe emerso nulla di rilevante.

Questa mattina invece carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, coordinati da pm Irene Bilotta, hanno nuovamente controllato il casolare di via Monte Adamo 26. Sul posto anche il medico legale Adriano Tagliabracci. Sono stati ascoltati i volontari che due anni fa entrarono nel casale ma non trovarono il corpo di Andreea. I carabinieri hanno poi esteso il sopralluogo nel casolare di via Montecarottese, distante meno di un chilometro. E' stata controllata la roulotte dove Andreea trascorse la sua ultima serata in compagnia di Simone e degli amici Francesco ed Aurora. Fu proprio in quel casolare che la 27enne fu vista in vita per l'ultima volta. Poi il buio, due anni di ricerche ed il tragico ritrovamento di due settimane fa.