C’è un video girato nel casolare delle ossa. Qualcuno entrò facendo riprese. È al vaglio dei carabinieri

CASTELPLANIO - Qualcuno è entrato nel casolare, dove sono stati trovati i resti umani che apparterrebbero ad Andreea Rabciuc, ad aprile 2020. Due settimane dopo la sua scomparsa. Una troupe di un sito di informazione online ha girato immagini interne realizzando un video poi diffuso in rete. «Lo avevano scambiato per il casolare vicino alla roulotte dove è scomparsa la ragazza - spiega Moreno Cardinaletti, proprietario del rudere di Castelplanio, quello dove è stato rinvenuto lo scheletro - tanto che avevano scritto il casolare dell’orrore. Alcuni miei parenti lo avevano visto su internet questo video, riconoscendo il mio casale e me lo hanno girato. È stato pubblicato il 6 aprile. Sono andato al casolare e la finestra sul retro era rotta. Ho contattato, all’epoca, quella redazione e il direttore mi disse che non credeva che la troupe fosse entrata, ipotizzando che avessero girato tutto da fuori ma le immagini parlavano chiaro, riprendevano gli interni ma non la stanza delle ossa. Li volevo denunciare per violazione di domicilio poi si sono scusati. Dovevo incontrali per indicare loro quale era il casolare giusto ma non si è più sentito nessuno».

Cardinaletti ha consegnato il video, che si era tenuto, ai carabinieri. Ora verrà analizzato. La troupe che è entrata potrebbe avere altre immagini non pubblicate. Se avessero ripreso anche la stanza delle ossa potrebbe essere utile a chiarire se il corpo era già lì o c’è stato portato. Il sito web in questione non sembra essere più attivo.