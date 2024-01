Andreea Rabciuc, è il giorno dell'autopsia. Il corpo è stato spostato? Ecco cosa non torna sul ritrovamento

Oggi è il giorno dell'esame autoptico sui resti umani ritrovati sabato pomeriggio in un casolare di via Monte Adamo 26, nel territorio di Castelplanio. Il corpo sarebbe quello di Andreea Rabciuc, la ragazza romena scomparsa nel marzo del 2022 mentre si trovava in un altro casolare, distante dal luogo del ritrovamento soltanto alcune centinaia di metri. Il compito è affidato al medico legale Adriano Tagliabracci dell'istituto di medicina legale dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona che alle ore 15 inizierà gli esami sui resti della ragazza. Con lui anche il consulente nominato dalla difesa Cristiano Cortucci.

Dall'esame, sperano gli inquirenti, dovrebbero arrivare risposte fondamentali su alcuni quesiti: il primo riguarda l'identità della vittima. In questo caso si tratterebbe di una formalità dato che gli investigatori sono sicuri che si tratti di Andreea. Altri punti da chiarire sono le cause della morte e la data del decesso. Come abbiamo già scritto nelle scorse ore, l'ipotesi che il corpo sia stato spostato successivamente all'interno di quei locali diroccati sembra sempre più plausibile. Andreea potrebbe essere morta (o stata uccisa) in un luogo differente e poi, in un secondo momento, nascosta nel casolare. Ma chi potrebbe averlo fatto? L'unico indagato rimane Simone Gresti, fidanzato della ragazza ai tempi della scomparsa. L'uomo, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, era accusato di sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri la sua posizione si è aggravata e gli è stata contestata anche l'accusa di omicidio volontario. Intanto sembrerebbe che sul corpo (almeno per ora) non siano stati trovati segni di violenza.

Il giallo della finestra rotta

Perché gli inquirenti pensano che il cadavere sia stato spostato? Soltanto quattro giorno dopo la sua scomparsa i carabinieri, con protezione civile e vigili del fuoco, avevano effettuato un sopralluogo proprio all'interno del casolare. Alcune ore prima uno dei proprietari dell'immobile, la stessa persona che poi a distanza di due anni ritroverà il cadavere, aveva denunciato ai carabinieri che qualcuno aveva rotto una finestra sul retro: era il 16 marzo del 2022. L'immobile, come confermato da un volontario della protezione civile, era stato ispezionato, con esito negativo: «Mi ricordo quel giorno - ci racconta - io ero nella zona insieme ai carabinieri, ai cani molecolari ed ai vigili del fuoco. Alcuni di noi sono entrati per dare un'occhiata ma non abbiamo visto niente di strano. Poi da quel giorno però non sono più andato». Come sappiamo l'ipotesi dell'allontanamento volontario non ha mai convinto gli inquirenti. Come avrebbe fatto Andreea a nascondersi per così tanto tempo senza soldi né telefono? La sera della scomparsa infatti, dopo il litigio con Simone, Andreea (secondo il racconto del fidanzato e degli altri amici presenti) si sarebbe allontanata da sola e senza cellulare, percorrendo a piedi via Montecarottese in direzione Moie.

Come è fatto il casolare?

Gli accertamenti all'interno ed all'esterno della struttura di via Monte Adamo sono proseguiti per tutta la giornata di domenica. Sul posto presente la pm Irene Bilotta, il carabinieri con i colleghi del SIS (Sezioni Investigazioni Scientifiche), il legale Emanuele Giuliani, avvocato difensore di Simone Gresti, il perito Luca Russo ed il team di Andrea Ariola, il consulente nominato dalla difesa, titolare dell'Agenzia Servizi Investigativi di Ancona. Siamo riusciti a ricostruire la disposizione delle stanze all'interno del casolare. Entrando dal portone principale ci sarebbe una grande scala che porta al piano superiore (con il solaio parzialmente crollato). Girando a sinistra si va in una prima stanza che sarebbe collegata ad una più grande. Proprio in quest'ultima sarebbe presente la piccola finestra rotta che si affaccia sul retro del casolare. I resti umani invece sono stati ritrovati in una stanzina che si trova sulla parte destra dell'immobile. Una sorta di sottoscala, inagibile per via del tetto crollato, che i proprietari avevano adibito a legnaia.