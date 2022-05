Andreea, gli investigatori sulle tracce di un'auto nera: la 27enne sarebbe salita poco distante dal casolare

MONTECAROTTO - Un'auto avrebbe aspettato Andreea Rabciuc nei pressi del casolare di via Montecarottese. E' la pista battuta negli ultimi giorni dagli investigatori che, senza soluzione di continuità, stanno cercando la verità sulla scomparsa della 27enne romena.

La ricostruzione

Andreea Rabciuc è svanita nel nulla lo scorso 12 marzo, dopo una festa con degli amici in un casolare di campagna. Il fidanzato Simone Gresti, 43 anni, è l'unico indagato per sequestro di persona. L'uomo, assistito dal legale Emanuele Giuliani, si è sempre proclamato innocente. Per lui Andreea sarebbe ancora viva. Come detto le indagini della procura, coordinate dal pm Irene Bilotta, si starebbero concentrando su un'auto di colore scuro, parcheggiata quel sabato mattina tra il casolare ed il distributore di benzina. Andreea avrebbe avuto un appuntamento con il conducente del mezzo, di cui però non conosciamo il volto. Il motivo è ancora al vaglio degli inquirenti, ormai sicuri che la giovane romena sia uscita viva dal casolare. Sulla scomparsa della ragazza sta continuando a lavorare anche il team coordinato da Andrea Ariola, consulente nominato dalla difesa e titolare dell'agenzia Servizi Investigativi. L'attività di indagine difensiva di Ariola e del legale Giuliani è volta ad escludere il coinvolgimento di Gresti nella scomparsa di Andreea, oltre a cercare elementi utili che possano indirizzare le ricerche della procura. Nelle prossime ore, da quanto filtra, sono attese novità importanti dai cellulari sequestrati. Il consulente informatico Luca Russo si è preso altri giorni per esaminare il contenuto dei dispositivi, convinto che all'interno ci sia nascosta la verità su un giallo che sta tenendo con il fiato sospeso l'intera Vallesina.