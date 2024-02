Giallo di Andreea Rabciuc, i Ris chiamati per altri accertamenti tecnici sui reperti del casolare

ANCONA - Dopo la certezza del dna la Procura di Ancona ha disposto nuovi accertamenti tecnici irripetibili sul caso di Andreea Rabciuc, la 27enne rumena scomparsa il 12 marzo del 2022, dalle campagne della Vallesina, e ritrovata morta il 20 gennaio scorso in un casolare di Castelplanio, in via Monte Adamo 26, lungo la Montecarottese. Si tratta di accertamenti su reperti già acquisiti di cui non è stato specificato in cosa consisteranno, nè alla difesa di Simone Gresti, l’ex fidanzato della giovane e unico indagato, rappresentata dall’avvocato Emanuele Giuliani, né alla madre della 27enne che è affiancata da un legale, l’avvocato Rino Bartera, per seguire gli sviluppi della vicenda. Da quanto trapela gli accertamenti, che si terranno alla sede dei Ris di Roma, il 21 febbraio prossimo, potrebbero essere indirizzati sulla scritta trovata su una tavoletta di legno, dentro il casolare di Castelplanio, vicino ai resti di Andreea, sul pennarello rinvenuto nel luogo e sullo zainetto della ragazza.