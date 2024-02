Andreea voleva chiamare la mamma «ma lui mi ha tolto il cellulare». Ecco il messaggio trovato nel casolare

ANCONA - C’è un riferimento alla ultima notte trascorsa in roulotte, con il fidanzato Simone Gresti e gli altri due amici nel messaggio trovato nel casolare di Castelplanio, dove il 20 gennaio scorso sono stati trovati i resti umani che apparterrebbero ad Andreea Rabciuc. La 27enne, scomparsa il 12 marzo del 2022, lo avrebbe scritto con un pennarello che è stato rinvenuto e sequestrato. La frase, scomposta, con lettere diverse, alcune più grandi, altre più piccole, non contengono il nome di Simone ma fanno riferimento ad un «lui» che «se non mi avesse tolto il cellulare avrei chiamato mamma». Poi c’è anche un «vi voglio bene». La Procura dovrà affidare una perizia calligrafica per valutare se sono davvero parole scritte da Andreea o c’è qualcuno che vuole depistare gli inquirenti. Troppi punti infatti ancora non tornano.

È davvero la scena di un suicidio quella trovata nel casolare, con un foulard annodato ad una trave e le ossa cadute poi dall’alto, dove il corpo sarebbe stato appeso, sulla scala che dalla cucina adibita a legnaia portano al piano di sopra o Andreea è stata uccisa e poi è stato inscenato il tutto alimentando sospetti sull’unico indagato, Gresti? Solo gli esiti dei primi accertamenti già svolti, dall’autopsia all’esame del dna, dall’esame delle ossa fino ai rilievi per trovare tracce biologiche e valore quante persone sono state in quel casolare, potranno dare delle risposte concrete. Ancora manca l’esito ufficiale del dna per confermare che lo scheletro sia di Andreea. Simone è indagato per istigazione al suicidio, omicidio volontario, sequestro di persona e spaccio. Tutte accuse ancora da dimostrare. Gresti si è sempre dichiarato innocente. Avevano litigato lui e Andreea quella sera ma poi la 27enne romena se ne era andata via a piedi dalla roulotte, che si trova a meno di un chilometro dal casolare delle ossa, percorrendo la Montecarottese. La scritta è stata mostrata alla mamma di Andreea, Georgeta Cruceanu, che però non ha saputo riconoscere quella calligrafia scomposta. Ha riconosciuto invece il foulard, quello trovato sulla trave.