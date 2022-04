Intere generazioni hanno imparato a guidare da lui, la comunità piange Andrea

Filottrano piange Andrea Scopetti, titolare dell'Autoscuola Andrea. Scopetti, che ha insegnato a guidare a generazioni di filottranesi, ha prestato servizio fino all'ultimo. «E’ stato un punto di riferimento per Filottrano- scrive il sindaco Lauretta Giulioni- presente fino all’ultimo nella sua omonima “Autoscuola Andrea”.

Ha introdotto alla guida numerose giovani generazioni e ha offerto, per tanti anni, un ottimo servizio pratiche automobilistiche. La notizia della sua scomparsa è stata accolta con grande commozione in città, cui è seguito quel senso di vuoto profondo che immancabilmente accompagna questi eventi. Andrea è stata una persona gentile e disponibile, dotata di un tratto sorridente e sereno e con doti di grande umanità. Voglio ringraziarlo per i tanti anni di servizio reso, personalmente e a nome di tutta la città di Filottrano. Condoglianze sentite ed un abbraccio ai figli e a tutti i suoi familiari».