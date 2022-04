Le ultime chat di Andreea, si cerca la verità tra richieste di aiuto ed alcuni messaggi cancellati

JESI - «Me lo ha messo lei in tasca, non sono stato io a prenderle il cellulare». Simone, l'attuale compagno di Andreea Rabciuc, si era giustificato così, incalzato dalle domande dell'inviata di Chi l'ha Visto? sul perchè avesse tenuto lo smartphone della compagna anche dopo la sua scomparsa. E' proprio in quel dispositivo che ora si concentrano le indagini dei Carabinieri.

A svelare le ultime chat di Andreea, invece, era stato Daniele, l'ex fidanzato che l'avrebbe dovuta accompagnare a casa la mattina del 12 marzo. Andreea parlava di diventare finalmente libera: «Per stasera rimango qui ma da domani sono libera e possiamo fare quello che vogliamo. Poi però (riferito a Daniele ndr) mi aiuti a scomparire e a non far sapere dove sono». Dalle indagini è emerso che alcuni numeri di telefono e messaggi sarebbero stati cancellati dal dispositivo. Altro materiale per gli investigatori che stanno ricostruendo le ultime ore di Andreea all'interno del casolare di via Montecarottese. Per il resto da domani (lunedì) ripartiranno le ricerche con la protezione civile. Nelle scorse ore sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco a setacciare i laghetti presenti nella zona. Di Andreea però nessuna traccia. Le telecamere della stazione di servizio, poco distante dal casolare, avrebbero potuto aiutare i carabinieri ma la videosorveglianza è rimasta offline per circa 3 giorni a causa di un malfunzionamento. Ricerche partite in ritardo, il cellulare trattenuto dal fidanzato per due giorni ed il silenzio dei residenti, che giurano di non aver mai visto la ragazza. Tutti elementi che, purtroppo, rendono il giallo di Andreea sempre più complicato da risolvere.