Le patologie invalidanti del cuore, convegno a Portonovo con lo specialista dal Texas

Ospiti nazionali ed internazionali a Portonovo per un convegno, organizzato e promosso dalla Cinica Universitaria di Cardiologia e Aritmologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. I temi affrontati nel corso della due giorni del 9 e 10 settembre sono stati quelli delle patologie invalidanti in campo cardiovascolare: la fibrillazione atriale, lo scompenso cardiaco e le aritmie ventricolari.

Ospite d’eccezione il professor Andrea Natale, Direttore del Dipartimento di Aritmologia del St. David’s Hospital di Austin Texas, conosciuto come il maggior

esperto mondiale nel trattamento invasivo della fibrillazione atriale. Durante il convegno un collegamento in diretta con la nuova Sala Multimediale

di Elettrofisiologia dove è stato eseguito dal professor Natale insieme al professor Dello Russo ed al suo staff il primo caso live in Italia con una nuova tecnologia per il trattamento della fibrillazione atriale persistente.Il convegno ha inoltre visto l’intervento di personalità del mondo Istituzionale: il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, il Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Prof. Gian Luca Gregori ed il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona Dott. Michele Caporossi.