Nuovi giovani per potenziare le attività portuali, al via la campagna di recruiting di Morandi Group

ANCONA - È partita la campagna recruiting di Morandi Group e, già da oggi, è possibile inviare il proprio curriculum via email su lavoraconnoi@morandigroup. it per essere inseriti nella procedura di selezione.

“Abbiamo lanciato questo recruiting – ha dichiarato Andrea Morandi CEO di Morandi Group – con il supporto di una campagna di comunicazione ad hoc che si caratterizza dall’hashtag #WeWantYou e che recita – Se ami il mare, hai spirito d’innovazione e voglia di intraprendere, partecipa al recruiting e lavora con noi – che sintetizzano perfettamente le figure di donne e uomini che stiamo ricercando. L’uso dell’hashtag, utilizzato in maniera preponderante sui social, si motiva poiché i percorsi professionali che proponiamo sono rivolti a persone tra i 20 e i 35 anni, che amino come me e la nostra famiglia il mare e il Porto di Ancona. Abbiamo l'obiettivo di potenziare il nostro organico con giovani motivati che abbiano il desiderio di crescere e sviluppare le proprie capacità all’interno del nostro Gruppo.

Un investimento sulle Risorse Umane voluto, strategico e sintonico alle performance aziendali e che punterà sulla città di Ancona e sugli anconetani che da sempre sono legati a doppio filo con l’infrastruttura portuale e il lavoro da essa generato. Queste nuove opportunità di lavoro graviteranno sulle aree del Gruppo che si occupano di impresa portuale, trasporti e logistica, settori particolarmente adatti ai giovani e che hanno prospettive di sviluppo molto interessanti per l’immediato futuro. Un comparto, peraltro, che è in profonda trasformazione anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed è al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR”.