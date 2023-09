Morto dopo un volo di dieci metri, fissato il funerale di Andrea Monti

ANCONA – C'è il nullaosta per il funerale di Andrea Monti, il general manager della “Quattro Separator” che martedì è precipitato dal lucernario mentre si trovava sul tetto dell'azienda per fare un sopralluogo. La procura ha restituito il corpo ai familiari. La cerimonia funebre si terrà sabato pomeriggio, a Castelferretti, nella chiesa di Sant'Andrea. L'orario, tra le 15 e le 16, è in via di definizione. Monti era il titolare dell'attività in via Fioretti, alla Baraccola, dove aveva acquistato da un anno il capannone dove è avvenuta la tragedia. Nel sopralluogo al tetto, che serviva per installare in seguito dei pannelli fotovoltaici, è andato a controllare anche lo stato di un lucernario, ormai usurato e che probabilmente voleva sostituire. Avrebbe messo un piede sopra per testarne la resistenza ma il peso del corpo lo ha trascinato giù.