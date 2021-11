Dipendente di AnconAmbiente accusa un malore, arrivano i soccorritori

Momenti di paura questa mattina in via del Commercio, all'interno dell'azienda AnconAmbiente. Un dipendente ha improvvisamente accusato un malore e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che, con l'ausilio del medico, hanno soccorso e trasportato il dipendente all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.