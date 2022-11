AnconAmbiente si testa con i clienti: al via il sondaggio per le utenze 2022

ANCONA - Rilevare l’indice di gradimento sull’utilizzo delle utenze da parte dei cittadini. E’ questo l’obiettivo target di AnconAmbiente alle prese con il secondo “Sondaggio per le utenze di AnconAmbiente 2022” aperto a tutti gli utenti di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti a partire da oggi 17 novembre. «Una via ormai intrapresa che ci permette di valutare l’effettiva qualità di un servizio che forniamo - ha affermato il presidente di AnconAmbiente, Antonio Gitto -. Bastano pochi minuti per rispondere al questionario che, voglio ricordare, è totalmente anonimo e invito tutti gli utenti a partecipare».

Il sondaggio potrà essere compilato in forma telematica tramite l’app di AnconAmbiente Junker oppure facendo riferimento al sito aziendale www.anconambiente.it dove sarà possibile trovare il link di riferimento per avviare l’indagine di ricerca. Inoltre il sondaggio verrà proposto a tutti coloro che fruiranno del numero verde 800.680.800. Dunque una seconda azione di customer satisfaction, per l’anno in corso, utile al fine di misurare la percezione dell’utente in relazione all’offerta dei servizi dell’azienda.