Vongolara affondata, la tragedia a mezzo miglio dalla costa: la vittima è Lauro Mancini

FALCONARA - Si chiamava Lauro Mancini il 57enne anconetano che questa mattina all'alba è morto nel fragico incidente in mare a mezzo miglio dalla costa, poco più a nord della raffineria Api. La vongolara sulla quale si trovava a pescare, per cause ancora da accertare, si è improvvisamente ribaltata. Sarebbe uscito in barca con un'altro marittimo. Quest'ultimo è riuscito a salvarsi salendo a bordo di una delle altre imbarcazioni vicine che ha prestato immediatamente soccorso, mentre per Mancini non c'è stato nulla da fare. I soccorsi, coordinati dalla Capitaneria di Porto, sono scattati immediatamente. Il corpo è stato recuperato incastrato nella cabina di comando dagli uomini della motovedetta della Guardia Costiera di Ancona Cp 681 intervenuti sul posto insieme ai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il relitto, semi affondato, è in fase di recupero e dovranno essere svolte le opportune indagini per capire come mai sia avvenuto l'incidente. Al momento tutte le ipotesi sono aperte sulle cause dell'incidente, tra cui quella che una una parte rigida dell'imbarcazione si sia incastrata in qualche scoglio o nel fondale e che quindi la barca per questo si sia ribaltata.

La notizia della morte di Lauro Mancini ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Era molto conosciuto in città, soprattutto nel quartiere degli Archi dove ha vissuto per molti anni. Si era poi trasferito a Collemarino. Lascia due figli Nicholas ed Elisabeth, quest'ultima mamma dei suoi adorati nipotini. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che disporrà, se lo riterrà necessario, le opportune analisi.