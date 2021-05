Ubriaco, le tocca il sedere: denunciato per violenza sessuale

Completamente ubriaco si era avvicinato ad una ragazza e le aveva toccato il sedere. Denunciato per violenza sessuale un uomo di 55 anni di origini tedesche residente ad Ancona. Il fatto è accaduto domenica intorno alle 17 vicino alla stazione ferroviaria, in piazza Rosselli. Prima ha palpeggiato la ragazza di 24 anni che aspettava di prendere il bus e poi si è allontanato a piedi.

La vittima ha subito dato l'allarme e chiamato i carabinieri. Così i militari hanno individuato l'uomo poco più avanti, lo hanno bloccato e identificato. Il 55enne è stato denunciato per violenza sessuale, multato per ubriachezza. Inoltre è stato segnalato come assuntore visto che, dopo essere stato perquisito, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un grammo di hashish.