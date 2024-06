Abusi sessuali (per anni) su una bambina di solo 11 anni. Arriva la condanna: sconterà 9 anni di carcere

ANCONA - Per anni abusò sessualmente di una bambina di appena 11 anni, nipote della donna con cui conviveva. Ora dovrà scontare 9 anni di carcere e pagare una multa di 40mila euro. L'uomo, nella giornata di ieri, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Ancona.

La vicenda

L'ordine di carcerazione è stato emesso a seguito di una condanna definitiva della Corte di Cassazione, avvenuta il 7 giugno scorso. L'uomo è stato condannato a nove anni di reclusione e a una multa di 40.000 euro per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di una minorenne, una bambina di undici anni all'epoca dei fatti. La vittima è la nipote della convivente dell'uomo, che ha approfittato della relazione domestica e dell'inferiorità psichica della bambina per perpetrare gli abusi. Questi ultimi, iniziati nel 2007, sono stati consumati per anni, anche mediante l'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. L'uomo è stato inoltre riconosciuto colpevole del reato di pornografia minorile, in violazione dell'articolo 600 ter del codice penale.

Il provvedimento detentivo prevede, come pene accessorie, l'interdizione perpetua dall'ufficio di tutore, curatore e amministratore di sostegno, nonché da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture frequentate da minori. L'uomo sarà anche soggetto a interdizione legale durante la pena e a interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Dopo aver scontato la pena, verrà applicata la misura di sicurezza della restrizione dei movimenti e della libera circolazione, compreso il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati da minori. Inoltre, l'uomo avrà l'obbligo di informare gli organi di Pubblica Sicurezza riguardo la sua residenza e i suoi spostamenti per un periodo di due anni.