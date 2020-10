Sul bus senza biglietto, documenti né permesso di soggiorno: operaio denunciato

Non aveva il biglietto, i documenti e nemmeno il permesso di soggiorno. Eppure stava andando serenamente a lavorare a bordo di un autobus, l’operaio egiziano fermato prima da un controllore della Conerobus e poi dalla polizia, martedì mattina.

Si trovava sulla linea 1/4 alla fermata davanti al palazzo del Comune quando è incappato nell’ispezione del verificatore. Il quarantenne non aveva il biglietto, così gli sono stati chiesti i documenti, ma non li aveva con sé. Poiché si rifiutava di fornire il proprio nome, il controllore ha chiamato la polizia. Anche in presenza degli agenti delle Volanti continuava a non parlare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così è stato fatto scendere dell'autobus e portato in questura per la denuncia: dagli accertamenti è emerso che non era nemmeno in regola con il permesso di soggiorno, per questo è stato segnalato all’ufficio immigrazione per valutare le pratiche per l’espulsione.