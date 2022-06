Esce per comprare una pizza, non vede il gradino e cade a terra: paura per un anziano

ANCONA - Era da poco uscito dal suo appartamento quando, in via Torresi, è scivolato su un gradino ed è rovinato sull'asfalto. Lui, un anconetano di 75 anni, non è più riuscito ad alzarsi e sul posto è dovuta intervenire l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona.

Il 75enne, secondo quanto raccontato, era uscito di casa per raggiungere una pizzeria della zona. Poco dopo, non vedendo il dislivello, è caduto a terra. Gli operatori del 118 lo hanno trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Per lui si sospetta una frattura ad un femore.