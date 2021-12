L'auto del car sharing non parte, disagi alla viabilità ed autobus bloccato

E' quanto sta accadendo in questi minuti in via Isonzo, ad Ancona. Una lunga fila si è subito formata nella zona dopo che un'auto di proprietà di un'azienda che opera nel car sharing, si è bloccata improvvisamente. Tra i mezzi bloccati anche un autobus.