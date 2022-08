«Aiuto, mi vogliono avvelenare con del veleno per lumache»: anziano portato in ospedale

ANCONA - Già a Ferragosto aveva chiesto aiuto affermando che il genero lo volesse avvelenare. L'uomo, un 75enne anconetano, era finito in all'ospedale dopo che gli operatori del 118 lo avevano trovato in stato confusionale. Ieri l'anziano è stato nuovamente soccorso, questa volta in via Piave, nei pressi della caserma dei carabinieri.

Anche in questo caso il 75enne ha dichiarato che il genero aveva brutte intenzioni nei suoi confronti e che lo avrebbe voluto avvelenare con un prodotto per lumache. Gli operatori della Croce Gialla di Ancona, dopo aver capito che si trattava dello stesso uomo, lo hanno tranquillizzato e trasportato all'ospedale di Torrette per degli accertamenti.