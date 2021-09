Mette l'acqua sul fuoco, poi rimane incastrato nella vasca da bagno: paura per un anziano

A soccorrerlo gli operatori della Croce Gialla di Ancona con l'ausilio di automedica e vigili del fuoco. Per l'uomo un enorme spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza

Quando gli operatori del 118 sono entrati nel suo appartamento l'hanno trovato bloccato all'interno della vasca da bagno. Paura nel tardo pomeriggio di ieri per un uomo di 82 anni, che da circa 9 ore era rimasto bloccato nel bagno della sua casa, ad Ancona. Prima di entrare in acqua l'anziano aveva messo l'acqua a bollire sul fuoco e per questo è stato necessario anche l'intervento dei pompieri, che hanno scongiurato la presenza di gas nell'appartamento. L'uomo è stato liberato e per fortuna sta bene. Per lui soltanto un grande spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza fisica.