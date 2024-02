Scoperto mentre dà fuoco ai rifiuti in un parcheggio: denunciato un uomo

ANCONA- Dà fuoco ai rifiuti in un’area adibita a parcheggio in piazza Rosselli, denunciato un 34enne del Gambia. Il piccolo incendio è stato notato alle prime luci dell’alba dai poliziotti, impegnati nei servizi ad Alto Impatto. Raggiunto il posto, gli agenti hanno trovato un uomo con in mano un accendino intento a gettare altri rifiuti solidi sul fuoco. In tutta l'area, inoltre, erano parcheggiate numerose auto e l'intervento della polizia ha evitato il peggio. L'uomo, sprovvisto di documento di identità è stato accompagnato in questura e denunciato.