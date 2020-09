Ubriaco e senza mascherina infastidisce i passanti: denuncia e maxi multa

Era ubriaco, senza mascherina e infastidiva i passanti. E’ stato denunciato e ha rimediato una maxi multa.

Il protagonista è un cittadino polacco che mercoledì notte, attorno all’una, su segnalazione dei passanti, è stato fermato da carabinieri del Norm in via del Gallo, una traversa tra corso Mazzini e corso Garibaldi. Era palesemente ubriaco e, privo di mascherina protettiva, si avvicinava alle persone in maniera insistente, attaccando briga.

I militari l’hanno denunciato e gli hanno rifilato una multa da 503 euro per il mancato uso della mascherina (400 euro) e per l’ubriachezza molesta (103 euro).