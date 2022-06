Vino, limoncello e sambuca in auto, dopo l'ennesimo drink perde i sensi: l'uomo è in gravi condizioni

ANCONA - Bere a tal punto da perdere i sensi a bordo della propria auto. E' quanto successo nella notte, poco dopo le 4, nel parcheggio della Cittadella. Protagonista della vicenda un 76enne, trovato dagli agenti della Squadra Volanti all'interno dell'abitacolo dopo essere svenuto.

L'uomo poco prima si era scolato un brick di Tavernello, una sambuca e del limoncello. Per questo i poliziotti hanno dovuto allertare gli operatori del 118, intervenuti nella zona con un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. I soccorritori lo hanno caricato in barella e traportato al nosocomio di Torrette in gravi condizioni. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.