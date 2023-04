Uno è ubriaco già alle 8 del mattino davanti le Muse, l'altra barcolla davanti casa: due giovani trasportati aTorrette

ANCONA- Ubriaco davanti il Teatro delle Muse alle 8 del mattino. Un somalo di 30 anni è stato soccorso poco fa dalla Croce Gialla, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ma durante il tragitto l’ambulanza si è dovuta fermare per qualche istante nei pressi della stazione perché il somalo ha dato in escandescenze. I carabinieri che seguivano il mezzo della Croce Gialla sono immediatamente saliti a bordo riuscendo a tranquillizzare il trentenne. Altro intervento per abuso etilico a Posatora. Una sudamericana di 34 anni è stata trovata ubriaca nei pressi della sua abitazione. Sul posto un’ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato la donna al Pronto Soccorso di Torrette e i carabinieri.