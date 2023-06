«L'acqua è avvelenata, mettete i metalli in frigo», anziana derubata in casa da un finto tecnico

ANCONA- «L’acqua è gialla, c’è una sostanza velenosa che provoca danni alla salute. Devo depurarla. Mettete in frigo gli oggetti metallici per non rovinarli e chiudetevi in una camera». Si è presentato a casa di un’anziana di 86 anni fingendosi un tecnico dell’acquedotto e con la scusa dell’acqua avvelenata è riuscito, insieme ad un complice, a derubare la signora, portandole via tutti i suoi avere. È la prima vittima anconetana della banda “dell’oro in frigorifero”. Il modus operandi adottato dai malviventi è lo stesso di altri colpi messi a segno a Milano, l’ultimo risale invece a Perugia lo scorso 3 giugno. La truffa è andata in scena ieri, intorno alle 10, in un appartamento zona Regione. L’anziana stava prendendo un caffè con un’amica quando alla porta si è presentato un operaio con giacchino giallo e targhetta per chiedere le chiavi del contatore dell’acqua. Un uomo molto alto, capelli scuri, pelle chiara, italiano. «Mia madre non ricorda se l’uomo ha detto di essere un tecnico dell’acquedotto o del Comune e non è riuscita a leggere che cosa ci fosse scritto nella targhetta- racconta la figlia-. Mamma gli ha dato la chiave, quell’uomo sarà stato fuori un minuto e quando è tornato ha chiesto se poteva entrare un momento perché doveva darle un avviso importante. Le ha detto che stavano facendo lavori all’acquedotto e che l’acqua era stata contaminata da un prodotto velenoso, nocivo per le persone. Quindi la sostanza andava tolta immediatamente». L’86enne e l’amica sono titubanti, ma il finto tecnico chiede di verificare il colore dell’acqua . Le precede, va in bagno e, senza farsi scoprire, getta una sostanza nel lavandino. Quando apre il rubinetto esce acqua gialla, l’anziana sente come un’irritazione alla gola e inizia a tossire.

«Vedendo il colore dell’acqua gli hanno creduto- racconta ancora la figlia dell’86enne-. Quell’uomo ha detto loro che l’acqua era velenosa e che doveva depurarla, quindi, di mettere i metalli in frigorifero per non rovinarli durante questa operazione. Il tutto sarebbe tornato a posto in un paio di minuti. Così mia madre ha messo in frigo la cassetta contenente gioielli e ricordi di una vita e, insieme all’altra signora, si sono chiuse in camera ad aspettare. Erano dubbiose, ma temevano una reazione dell’uomo. Nel frattempo il ladro ha chiamato il complice che ha preso la cassetta. A quel punto ha detto che era tutto a posto e che l’acqua era stata depurata». Quando mia madre ha aperto il frigorifero la cassetta non c’era più». L’anziana, ancora sotto shock e molto provata per l’accaduto, ha sporto denuncia ai carabinieri. Sarebbe la prima volta che ad Ancona viene utilizzato questo metodo per compiere furti in casa. La sostanza gialla gettata nel lavandino è un colorante urticante che provoca fastidio alla gola. Una polverina che ricorda lo zafferano. I militari dovrebbero andare nell’appartamento dell’86enne alla ricerca di impronte. Non è chiaro se il finto tecnico indossasse o meno i guanti, ma è stato lui ad aprire il lavandino quindi potrebbe aver lasciato delle tracce. I ladri, dei veri professionisti, hanno agito nel giro di 10 minuti. «Probabilmente questo signore era da tempo che seguiva mia madre. I vicini hanno detto di aver notato nei giorni scorsi in fondo alla via, un signore corrispondete alla descrizione del finto tecnico con un tablet in mano- afferma la figlia dell’anziana derubata-. Vorrei mettere in guardia tutti i cittadini affinché su possano evitare altri episodi del genere».